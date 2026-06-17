Согласно анонсу, спектакль-мюзикл по мотивам известной русской сказки подходит зрителям любого возраста. Организаторы обещают красивые костюмы и декорации, хороший состав актеров и запоминающиеся песни, а также пользу для раннего развития детей.



В центре истории — Василиса, которой предстоит пройти испытания, отправиться в опасное путешествие, встретиться с Иваном-царевичем, Бабой-Ягой и Кощеем. Главная идея сказки — даже самое большое зло можно победить силой духа и любовью.



Продолжительность — 1 час. Билеты стоят от 800 до 1300 рублей, есть и специальные предложения.



Постановка рассчитана на семейный просмотр, возрастное ограничение — 0+. Формат подойдет тем, кто хочет познакомить ребенка с театром через понятный сказочный сюжет, музыку, яркие образы и героев, знакомых по русской народной традиции.



Вместе с героиней гости отправятся в сказочные локации — лес, избушку, царство Кощея. В анонсе обещаны декорации, сверкающие всеми цветами радуги, и ожившие деревья.



Постановка Московского театра «Русский Терем» задумана как мюзикл, поэтому детям будет проще следить за развитием сюжета через смену сцен, песен, персонажей и визуальных образов.



Посещение такого спектакля помогает развивать внимание, воображение и эмоциональный словарь: ребенок наблюдает за тем, как актеры передают характер персонажей через речь, движение, музыку и костюм. Сказочный сюжет дает материал для обсуждения смелости, взаимопомощи, доверия к себе, отношения к страху и испытаниям. Музыкальный формат дополнительно поддерживает слуховое восприятие, чувство ритма и интерес к сценическому искусству.

Организаторы предлагают воспользоваться скидкой 10% по промокоду «ДЕТСТВО», которую можно применить при покупке десяти и более билетов — например, если собраться на спектакль большой компанией.



Для детей с инвалидностью можно оформить бесплатный билет (то есть со скидкой 100%) по промокоду «ЛЬГОТА». Один сопровождающий взрослый получает скидку 50% по промокоду «СПЕЦ». На входе администраторы учреждения попросят предъявить соответствующие справки к таким билетам.



Все детали можно уточнить на странице спектакля (ссылка та же, что и на покупку билетов) или воспользоваться контактами ДК МИЭТ: