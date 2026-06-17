Детский музыкальный спектакль «Василиса Прекрасная» — 24 октября в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты по 800 рублей 17.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Согласно анонсу, спектакль-мюзикл по мотивам известной русской сказки подходит зрителям любого возраста. Организаторы обещают красивые костюмы и декорации, хороший состав актеров и запоминающиеся песни, а также пользу для раннего развития детей.

В центре истории — Василиса, которой предстоит пройти испытания, отправиться в опасное путешествие, встретиться с Иваном-царевичем, Бабой-Ягой и Кощеем. Главная идея сказки — даже самое большое зло можно победить силой духа и любовью.

Продолжительность — 1 час. Билеты стоят от 800 до 1300 рублей, есть и специальные предложения.

Постановка рассчитана на семейный просмотр, возрастное ограничение — 0+. Формат подойдет тем, кто хочет познакомить ребенка с театром через понятный сказочный сюжет, музыку, яркие образы и героев, знакомых по русской народной традиции.

Вместе с героиней гости отправятся в сказочные локации — лес, избушку, царство Кощея. В анонсе обещаны декорации, сверкающие всеми цветами радуги, и ожившие деревья.

Постановка Московского театра «Русский Терем» задумана как мюзикл, поэтому детям будет проще следить за развитием сюжета через смену сцен, песен, персонажей и визуальных образов.

Посещение такого спектакля помогает развивать внимание, воображение и эмоциональный словарь: ребенок наблюдает за тем, как актеры передают характер персонажей через речь, движение, музыку и костюм. Сказочный сюжет дает материал для обсуждения смелости, взаимопомощи, доверия к себе, отношения к страху и испытаниям. Музыкальный формат дополнительно поддерживает слуховое восприятие, чувство ритма и интерес к сценическому искусству.

Организаторы предлагают воспользоваться скидкой 10% по промокоду «ДЕТСТВО», которую можно применить при покупке десяти и более билетов — например, если собраться на спектакль большой компанией.

Для детей с инвалидностью можно оформить бесплатный билет (то есть со скидкой 100%) по промокоду «ЛЬГОТА». Один сопровождающий взрослый получает скидку 50% по промокоду «СПЕЦ». На входе администраторы учреждения попросят предъявить соответствующие справки к таким билетам.

Все детали можно уточнить на странице спектакля (ссылка та же, что и на покупку билетов) или воспользоваться контактами ДК МИЭТ:

  • телефоны: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00
  • электронный адрес: hello@dkmiet.ru

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Метки:
мероприятие, спектакль, Дом культуры МИЭТ
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Детский музыкальный спектакль «Василиса Прекрасная» — 24 октября в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты по 800 рублей Новости
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