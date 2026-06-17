Назначены новые главы управ зеленоградских районов Крюково и Савёлки 17.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Главой управы Крюково (14-23 микрорайоны) стал Игорь Костин, который до этого руководил управой Савёлки (3, 5, 6, 7-й микрорайоны).

А Савёлки возглавил Александр Умеренков — до этого он был первым заместителем главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.

Управа координирует значительную часть районных вопросов в пределах полномочий: ЖКХ, благоустройство, обращения жителей, взаимодействие с городскими службами и так далее.

Игорь Костин пришёл на работу в управу в 2014 году руководителем аппарата, затем стал заместителем главы управы, а в марте 2023-го возглавил относительно небольшой район Савёлки. Теперь он руководит Крюково — самым большим районом Зеленограда.

Александр Умеренков, который теперь возглавил Савёлки, работает в сфере ЖКХ с 2011 года. До перехода в Зеленоград он работал в управах нескольких московских районов и даже пять лет руководил районом Восточное Измайлово, а год назад перешёл на работу в зеленоградскую управу.

Вся эта перестановка началась месяц назад — после ухода с поста главы управы Крюково Андрея Журавлёва. Он возглавлял крупнейший район Зеленограда почти десять лет и официально ушёл по собственному желанию. Однако после отставки остался в зеленоградской системе управления: в июне он стал первым заместителем главы управы Матушкино по работе с населением.

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Метки:
район крюково, управа, район савелки
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