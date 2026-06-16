Шесть человек пострадало в результаты атаки БПЛА. Поврежден дом в пяти километрах от Зеленограда 16.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Люди получили ранения на востоке и юго-востоке Московской области: в Электростали, Котельниках и Воскресенске. Среди них 13-летняя девочка. Двое пострадавших госпитализированы, сообщил губернатор Воробьев.

В деревне Дурыкино Солнечногорского округа, примерно в пяти километрах от Зеленограда, осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. О пострадавших в Дурыкино не сообщается.

Из других последствий: обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Электростали, в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома, в Черноголовке поврежден фасад административного здания.

Всего за ночь и утро вторника над Московской областью сбито 86 беспилотников.

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Метки:
дроны, беспилотники, бпла, московская область, дурыкино
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