Люди получили ранения на востоке и юго-востоке Московской области: в Электростали, Котельниках и Воскресенске. Среди них 13-летняя девочка. Двое пострадавших госпитализированы, сообщил губернатор Воробьев.
В деревне Дурыкино Солнечногорского округа, примерно в пяти километрах от Зеленограда, осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. О пострадавших в Дурыкино не сообщается.
Из других последствий: обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Электростали, в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома, в Черноголовке поврежден фасад административного здания.
Всего за ночь и утро вторника над Московской областью сбито 86 беспилотников.
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