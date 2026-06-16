Люди получили ранения на востоке и юго-востоке Московской области: в Электростали, Котельниках и Воскресенске. Среди них 13-летняя девочка. Двое пострадавших госпитализированы, сообщил губернатор Воробьев.

В деревне Дурыкино Солнечногорского округа, примерно в пяти километрах от Зеленограда, осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. О пострадавших в Дурыкино не сообщается.