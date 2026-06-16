Утром 16 июня мэр Москвы Собянин сообщил о повреждении объекта Московского НПЗ в Капотне после атаки беспилотников. По его словам, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Позже МЧС сообщило, что пожар на территории МНПЗ локализован, угрозы распространения огня нет.

Что именно повреждено на заводе — установка, техническое помещение, резервуар или другая инфраструктура — официально не уточнялось.

МНПЗ уже попадал под атаки беспилотников. 17 мая Собянин сообщал о 12 раненых возле проходной завода: пострадала смена строителей, технология завода не была нарушена.

Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Это один из ключевых топливных объектов столичного региона. Завод перерабатывает нефть и выпускает бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, битум, сжиженный газ и другие нефтепродукты. Скажется ли это происшествие на работе завода, не сообщается.

МНПЗ обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и области в нефтепродуктах. В разных открытых материалах называется показатель около 40% топливного рынка столичного региона.

Первый раз беспилотники атаковали МНПЗ 1 сентября 2024 года. Тогда Собянин сообщал, что повреждено отдельно стоящее техническое помещение завода, после чего начался пожар. Официально тогда говорилось, что угрозы функционированию завода нет.

На фоне атаки на МНПЗ вокруг топлива на заправках уже есть нервная обстановка. Последние дни читатели «Зеленоград.ру» сообщали о перебоях на АЗС вокруг Зеленограда: редакция проверила эти случаи и пришла к выводу, что общего дефицита нет, но на отдельных станциях топлива действительно не было или вводились ограничения. Например, на заправках «Татнефти» отпускали не более 20 литров бензина и до 40 литров дизеля за одну заправку.