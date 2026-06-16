Первые сообщения поступили в редакцию «Зеленоград.ру» около 6 утра. Вероятно, это работало ПВО. Слышно было по всему городу.
Это совпало с сообщениями о сбитых БПЛА, летящих на Москву: мэр Собянин начал сообщать о сбитиях с 5:45. На момент публикации сбито 60 штук.
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево в 7:25. Обычно это означает воздушную угрозу в районе аэропорта. Ограничения сняли в 8:27
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