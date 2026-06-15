Недавно именно это барабанное шоу открыло празднование Дня России на площади Юности. Тогда многие зеленоградцы грустили, что увидеть интересный концерт в будний день было сложно. Сейчас можно запланировать просмотр полноценного шоу осенью.

Билеты продают по цене от 3100 до 3900 рублей, выбор пока большой.

Барабанщики Vasiliev Groove выступали с Энрике Иглесиасом, Глорией Гейнор, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Ольгой Бузовой, ANNA ASTI, Сергеем Жуковым, Олегом Газмановым, DJ Smash, Мари Краймбрери и другими звездными артистами.

Шоу «Ритм в большом городе» включает динамичные номера, каждый из которых посвящен отдельным темам городской жизни: рабочему ритму, индустриальной среде и современному городскому движению.

Зажигательные ритмы и биты сопровождаются специально созданными для каждого номера музыкальными композициями и видеоинсталляциями, яркими спецэффектами и световым шоу! Специально для этого шоу создали уникальные инструменты — «ключефон» и «трубофон» с необычным звучанием. А еще в представлении участвует вода.

Ансамбль, который был сформирован на базе курсового оркестра Московской военной консерватории, смог задать новый тренд в индустрии развлечений — качественное, яркое и необычное отечественное барабанное шоу.

Концерт состоится 14 ноября (это суббота) в 18:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 1,5 часа без антракта, возрастное ограничение — 6+.

Билеты от 3100 до 3900 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/shou/barabannoe-shou-ritm-v-bolshom-gorode.

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.