Биосенсор для ортопедии разрабатывает зеленоградское предприятие — он должен помочь пациентам после операций 14.06.2026 ZELENOGRAD.RU

НТЦ Элинс работает над прототипом биосенсора, который планируют вживлять в организм вместе с ортопедическими имплантатами. Это часть мирового направления «умных» протезов, которые помогают врачам следить за восстановлением после операции.

По замыслу разработчиков, устройство должно снизить риск тяжёлых инфекционных осложнений после операций, сократить срок реабилитации и стать основой для линейки отечественных «умных» имплантатов.

Такие биосенсоры нужны, чтобы отслеживать состояние тканей рядом с имплантатом после операции. В медицинском обзоре Исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова, который участвует в разработке, говорится, что ранними признаками воспаления могут быть локальное повышение температуры или изменение кислотности среды. В подобных системах также используют датчики лактата, pH и белковых маркеров воспаления.

Например, в одном исследовательском проекте датчик температуры и электронику встроили в шейку тазобедренного эндопротеза. Так врачи могли без проводов получать данные о нагреве имплантата при ходьбе и оценивать, может ли трение внутри сустава влиять на ткани и долговечность протеза.

В мире «умные» ортопедические имплантаты уже дошли до рынка, но в основном в части мониторинга восстановления: например, американский коленный имплантат Persona IQ передаёт врачу данные о ходьбе и движении сустава после операции. Но датчики, которые должны выявлять инфекцию рядом с имплантатом, пока остаются более экспериментальным направлением.

Какой именно датчик делает «Элинс», пока неизвестно. Пока это не готовое медицинское изделие: сроки испытаний и внедрения в открытых сообщениях не названы.

НТЦ Элинс — одно из крупнейших зеленоградских предприятий, работает с 1993 года. Предприятие разрабатывает и производит системы управления, встраиваемые системы, телеметрию, средства контроля и диагностирования. У компании больше тысячи сотрудников, есть базовая кафедра при МИЭТ.

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Метки:
ао «нтц элинс»
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