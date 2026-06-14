По замыслу разработчиков, устройство должно снизить риск тяжёлых инфекционных осложнений после операций, сократить срок реабилитации и стать основой для линейки отечественных «умных» имплантатов.

Такие биосенсоры нужны, чтобы отслеживать состояние тканей рядом с имплантатом после операции. В медицинском обзоре Исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова, который участвует в разработке, говорится, что ранними признаками воспаления могут быть локальное повышение температуры или изменение кислотности среды. В подобных системах также используют датчики лактата, pH и белковых маркеров воспаления.

Например, в одном исследовательском проекте датчик температуры и электронику встроили в шейку тазобедренного эндопротеза. Так врачи могли без проводов получать данные о нагреве имплантата при ходьбе и оценивать, может ли трение внутри сустава влиять на ткани и долговечность протеза.

В мире «умные» ортопедические имплантаты уже дошли до рынка, но в основном в части мониторинга восстановления: например, американский коленный имплантат Persona IQ передаёт врачу данные о ходьбе и движении сустава после операции. Но датчики, которые должны выявлять инфекцию рядом с имплантатом, пока остаются более экспериментальным направлением.

Какой именно датчик делает «Элинс», пока неизвестно. Пока это не готовое медицинское изделие: сроки испытаний и внедрения в открытых сообщениях не названы.

НТЦ Элинс — одно из крупнейших зеленоградских предприятий, работает с 1993 года. Предприятие разрабатывает и производит системы управления, встраиваемые системы, телеметрию, средства контроля и диагностирования. У компании больше тысячи сотрудников, есть базовая кафедра при МИЭТ.