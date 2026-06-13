На пересечении улиц 1 Мая и Лётчицы Тарасовой, напротив 20-го микрорайона, началось строительство небольшого торгового центра площадью около двух тысяч квадратных метров. Сейчас участок огорожен, там идут подготовительные работы, сообщили в префектуре.

На проектной картинке здание выглядит двухэтажным. В старых документах максимальная высота здания указывалась как 15 метров. На вывесках видны бар, пиццерия и кафе, но это не значит, что именно такие арендаторы там точно появятся.

Торги за право застроить участок прошли два года назад. За него торговались 37 претендентов. Годовую аренду подняли с 851 тысячи до 51 миллиона рублей, то есть примерно в 60 раз.

Сроки строительства ТЦ пока неизвестны.