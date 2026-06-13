31 марта на пешеходном переходе перед пересечением Заводской улицы со «старым мостом» и улицей Радио водитель «Ниссана» сбил ребёнка на велосипеде. После этого вопрос об установке здесь светофора ГИБДД вынесла на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения.
Однако комиссия с идеей поставить светофор не согласилась. Аргументы такие: за последние три года на этом участке не было достаточного числа ДТП, чтобы официально признать его очагом аварийности. В описании ДТП указали, что разметка на переходе стёрлась. Комиссия сочла, что этого достаточно для решения о восстановлении разметки, а не об установке светофора.
В итоге комиссия решила не ставить светофор, а восстановить разметку перехода.
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