Мосгортранс начал получать автобусы среднего класса КамАЗ-4290 для маршрутов между Москвой и областью. Первый уже ездит от метро «Ховрино» до Подрезково, всего в 2026 году обещают 72 такие машины. Они меньше привычных больших автобусов, поэтому, вероятно, пойдут на направления с не самым большим пассажиропотоком.
Это новая для Москвы модель: КамАЗ-4290 меньше привычных больших городских автобусов. В нём 25 сидячих мест, общая вместимость — до 70 пассажиров. Для сравнения, большие ЛиАЗы в зависимости от компоновки вмещают до 114 пассажиров.
В салоне есть климат-контроль, медиапанели, USB-зарядки и площадка для колясок и велосипедов у входа.
В Зеленограде, на переполненных городских маршрутах, автобусы меньшей вместимости вряд ли помогут: здесь нужны дополнительные большие машины и водители, которые смогут вывести их на линию.