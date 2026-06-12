Для автобусных маршрутов в область Москва закупила машины поменьше 12.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Мосгортранс начал получать автобусы среднего класса КамАЗ-4290 для маршрутов между Москвой и областью. Первый уже ездит от метро «Ховрино» до Подрезково, всего в 2026 году обещают 72 такие машины. Они меньше привычных больших автобусов, поэтому, вероятно, пойдут на направления с не самым большим пассажиропотоком.

Это новая для Москвы модель: КамАЗ-4290 меньше привычных больших городских автобусов. В нём 25 сидячих мест, общая вместимость — до 70 пассажиров. Для сравнения, большие ЛиАЗы в зависимости от компоновки вмещают до 114 пассажиров.

В салоне есть климат-контроль, медиапанели, USB-зарядки и площадка для колясок и велосипедов у входа.

В Зеленограде, на переполненных городских маршрутах, автобусы меньшей вместимости вряд ли помогут: здесь нужны дополнительные большие машины и водители, которые смогут вывести их на линию.

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Метки:
общественный транспорт, московская область, нововведение
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