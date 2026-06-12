Это новая для Москвы модель: КамАЗ-4290 меньше привычных больших городских автобусов. В нём 25 сидячих мест, общая вместимость — до 70 пассажиров. Для сравнения, большие ЛиАЗы в зависимости от компоновки вмещают до 114 пассажиров.

В салоне есть климат-контроль, медиапанели, USB-зарядки и площадка для колясок и велосипедов у входа.