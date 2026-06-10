Детская пенная вечеринка — 11 июня в 17:00 на площади Юности 10.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Участвовать в празднике могут дети в возрасте от 5-ти до 12-ти лет включительно (организаторы отмечают, что это строгое правило), родителям предоставят возможность наблюдать за огороженной зоной.

Гостей встретит талисман вечеринки — Динозаврик, а погода будет жаркой и солнечной.

Что взять с собой и чего ждать

С учетом особенностей праздника с собой лучше взять:

— сменную сухую одежду

— полотенце

— легкую обувь, которую не жалко намочить

В прошлом году гости такой пенной вечеринки заняли почти всю площадь Юности, но пены на всех не хватило. Взрослые сетовали на организацию, но детям это не помешало радоваться празднику. Как это было, показывали здесь. В этом году организаторы могут учесть опыт и установить больше пушек с пеной.

С 10 по 15 июня в Зеленограде пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня России.

Мероприятия организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда.

Изменения в программе публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день мероприятия.

Пенная вечеринка пройдет 11 июня (четверг) в 17:00 (да, снова в это время) на площади Юности.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
библиотека, афиша
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Шоу барабанщиков-виртуозов откроет празднование Дня России в Зеленограде — 10 июня на площади Юности Новости
Серия аварий с самокатами: за неделю пострадавших в них больше, чем в автомобильных ДТП Новости
Космонавты, ракеты и аттракцион по управлению беспилотником появились на площади Юности Новости
На Берёзовой аллее начинают менять бордюры — ремонт стартовал на два месяца позже срока Новости
«Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму от Зеленограда Новости
В «Мегазаре» открылось новое поколение развлечений — экшн-игра для компаний Action KOD Реклама
Семьи с детьми приглашают на веселый фольклорный праздник — 18 июня в КЦ «Зеленоград» Новости
Большой джазовый фестиваль проходит в Москве на нескольких площадках — есть те, куда удобно добраться из Зеленограда Новости
За порчу номеров на прокатных самокатах накажут штрафом и блокировкой Новости
Бэби-клуб Зеленоград — От первых шагов до подготовки к школе Новости
Автоматы с кормом для уток хотят поставить у других водоёмов. Но новые места пока не согласовывают Новости
Картинки с выставки: что выращивали в прошлом веке на земле, где сейчас стоит Зеленоград Новости
Приём экзотических животных со скидкой 25% до конца июня Реклама
Дефицит не подтвердили, но ограничения есть: «Зеленоград.ру» проверил жалобы на нехватку бензина и закрытие АЗС Новости
Фестиваль «Времена и эпохи» — с 10 по 14 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона разыграют комедии римских драматургов с участием зрителей Новости
В Московской области расширяют использование цифровых сервисов для здоровья Новости
Олеся Железняк, Андрей Ильин и Даниил Спиваковский сыграют в комедии про «скелеты в шкафу» образцовой семьи — 3 июля на сцене КЦ «Зеленоград», сейчас билеты можно купить за 1500 рублей Новости
Три пассажира попали в больницу после резкого торможения автобуса Новости
Скидки до 2 млн и рассрочка 0%: как развивается «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Танцевать кубинские танцы научат 13 июня на летней веранде КЦ «Зеленоград» Новости
Новую остановку назначат на маршруте автобусов 20 и 20к Новости
Премьера лирической комедии «Старомодная комедия» Новости
Маленький семейный праздник и посадка сирени, которая будет долго радовать людей — утром 9 июня всех желающих снова собирают у ДК Андреевка Новости
Во-первых, это красиво: у нового лифта теперь четыре устройства на стене Новости
Клининговые услуги в Зеленограде и Подмосковье Реклама
Началась реконструкция Берёзовой аллеи в 4-м микрорайоне Новости
Все городские теннисные корты могут закрыть на замок. Два из них уже стали платными Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Мужчина с лошадью просил деньги «на корм» возле станции Крюково. Это вообще нормально? Новости
МИЭТ зовёт студентов в войска беспилотников — им обещают увольнение через год Новости
Опасную игру с автобусами и грузовиками устроили подростки в 14-м микрорайоне Новости
Птенец в траве — не всегда беда. В Зеленограде начался сезон слётков Новости
Средняя зарплата в Москве превысила 200 тысяч рублей. Но типичная выплата «на руки» примерно вдвое ниже Новости
В Дунькин пруд долили воду после весеннего обмеления и объяснили, что случилось. Скоро высадят растения и выпустят рыбу Новости
Летний автомобильный сезон начался в Москве: машин меньше, нагрузка на выезды больше Новости
На Ленинградском вокзале открыли новый выход к метро Новости
Температура в начале следующей недели может подняться до +30. Потом — дожди Новости
Проверяем слухи о перебоях с бензином на АЗС вокруг Зеленограда Новости
Картинки с выставки: в чем готовили еду хозяйки в каменном веке на месте будущего Зеленограда Новости
Бюджет Москвы стабилизировался после недобора доходов в начале года — для этого обещали уволить часть чиновников Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру