Участвовать в празднике могут дети в возрасте от 5-ти до 12-ти лет включительно (организаторы отмечают, что это строгое правило), родителям предоставят возможность наблюдать за огороженной зоной.

Гостей встретит талисман вечеринки — Динозаврик, а погода будет жаркой и солнечной.

Что взять с собой и чего ждать

С учетом особенностей праздника с собой лучше взять:

— сменную сухую одежду

— полотенце

— легкую обувь, которую не жалко намочить

В прошлом году гости такой пенной вечеринки заняли почти всю площадь Юности, но пены на всех не хватило. Взрослые сетовали на организацию, но детям это не помешало радоваться празднику. Как это было, показывали здесь. В этом году организаторы могут учесть опыт и установить больше пушек с пеной.

С 10 по 15 июня в Зеленограде пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня России.

Мероприятия организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда.

Изменения в программе публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день мероприятия.

Пенная вечеринка пройдет 11 июня (четверг) в 17:00 (да, снова в это время) на площади Юности.