На дороге в 6-м микрорайоне продолжается комплексное благоустройство участка от Сосновой аллеи до Чёрного озера. У торгового центра в корпусе 617А готовят основание под новый тротуар: его планируют расширить за счёт части газона между тротуаром и проезжей частью.
«Пешеходная зона станет шире, газон останется примерно полтора метра», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» прораб.
Работы сейчас перешли и на сторону леса. При въезде с Сосновой аллеи перекрыли парковку: там демонтируют старые бордюры, затем будут устанавливать новые до границы ремонтируемого участка возле Чёрного озера.
После этого рабочие развернутся и пойдут обратно вдоль корпусов 618 и 619 — к торговому центру.
Завершить работы на этом участке должны до 31 августа.
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