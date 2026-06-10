«Пешеходная зона станет шире, газон останется примерно полтора метра», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» прораб.

Работы сейчас перешли и на сторону леса. При въезде с Сосновой аллеи перекрыли парковку: там демонтируют старые бордюры, затем будут устанавливать новые до границы ремонтируемого участка возле Чёрного озера.

После этого рабочие развернутся и пойдут обратно вдоль корпусов 618 и 619 — к торговому центру.

Завершить работы на этом участке должны до 31 августа.