Комплексное благоустройство дороги в 4-м микрорайоне начнется со среды, 10 июня — с демонтажа бордюров: от улицы Лётчика Полагушина по обеим сторонам дороги. Из-за техники отдельные участки дороги могут временно закрыть.
«Будем работать по участкам, где уже защитили деревья», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте. Речь идёт о защите стволов деревьев фанерными щитами, хотя при замене бордюров чаще всего повреждаются корни.
Строительный городок с материалами разместили у дома 9. Сейчас въезд со стороны подъездов перекрыт. Рабочие готовят фанеру для деревьев и уже закрывают ею стволы.
Ремонт Берёзовой аллеи начался с опозданием — по срокам на информационном щите работы должны были стартовать ещё в апреле. По плану ремонт должны завершить 31 августа. Но из-за запоздалого старта нельзя исключать, что изменится и срок завершения.
Риск задержки реальный — похожая ситуация была в прошлом году с дорожным ремонтом по заказу «Автомобильных дорог Москвы». Тогда 13 участков также должны были закончить до конца августа, но к середине октября полностью завершили только семь.
«Зеленоград.ру» будет следить за ремонтом Берёзовой аллеи.