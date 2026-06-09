Строительный городок с материалами разместили у дома 9. Сейчас въезд со стороны подъездов перекрыт. Рабочие готовят фанеру для деревьев и уже закрывают ею стволы.

Ремонт Берёзовой аллеи начался с опозданием — по срокам на информационном щите работы должны были стартовать ещё в апреле. По плану ремонт должны завершить 31 августа. Но из-за запоздалого старта нельзя исключать, что изменится и срок завершения.

Риск задержки реальный — похожая ситуация была в прошлом году с дорожным ремонтом по заказу «Автомобильных дорог Москвы». Тогда 13 участков также должны были закончить до конца августа, но к середине октября полностью завершили только семь.

«Зеленоград.ру» будет следить за ремонтом Берёзовой аллеи.