В следующий четверг во время выступления этноклуба «Дикое поле» гости станут полноправными участниками веселого представления — с обрядами, песнями, музыкой и танцами.



Коллектив выступает в красивых народных костюмах, использует народные инструменты и аксессуары — и любит вовлекать детей в хороводы, прибаутки и игры.



Вход свободный.



Будут обыгрывать традиции праздника Семика — он не так известен, как многие другие, но его тоже чтили на Руси. В седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы, было принято устраивать народные гуляния и прощаться с весной, одновременно встречая жаркое красное лето.



Гости узнают о старинных традициях празднования Семика и дружно обыграют их во время фольклорного представления.



Этноклуб «Дикое поле» — резидент Культурного центра «Зеленоград», хранитель истинно традиционной русской культуры и обычаев, постоянный участник фестивалей и конкурсов, семейных программ и праздничных концертов на сценических площадках столицы.



Клуб образован в 2004-м году выпускниками РАМ имени Гнесиных хормейстерами Деревянко Валентиной Михайловной и Деревянко Иваном Владимировичем. Коллектив имеет два состава — профессиональный и любительский, открытый для всех желающих. Участники не только поют по уникальной методике, созданной Валентиной Деревянко, но и изучают истоки народного творчества родного края, исследуют быт и народные песни, а также занимаются воссозданием старинного народного костюма.

Праздник пройдет 18 июня (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Гостей собирают в атриуме (минус-первый этаж).

Продолжительность — 1 час, возрастное ограничение — 6+. Вход свободный.

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.