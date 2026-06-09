Семьи с детьми приглашают на веселый фольклорный праздник — 18 июня в КЦ «Зеленоград» 09.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В следующий четверг во время выступления этноклуба «Дикое поле» гости станут полноправными участниками веселого представления — с обрядами, песнями, музыкой и танцами.

Коллектив выступает в красивых народных костюмах, использует народные инструменты и аксессуары — и любит вовлекать детей в хороводы, прибаутки и игры.

Вход свободный.

Будут обыгрывать традиции праздника Семика — он не так известен, как многие другие, но его тоже чтили на Руси. В седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы, было принято устраивать народные гуляния и прощаться с весной, одновременно встречая жаркое красное лето.

Гости узнают о старинных традициях празднования Семика и дружно обыграют их во время фольклорного представления.

Этноклуб «Дикое поле» — резидент Культурного центра «Зеленоград», хранитель истинно традиционной русской культуры и обычаев, постоянный участник фестивалей и конкурсов, семейных программ и праздничных концертов на сценических площадках столицы.

Клуб образован в 2004-м году выпускниками РАМ имени Гнесиных хормейстерами Деревянко Валентиной Михайловной и Деревянко Иваном Владимировичем. Коллектив имеет два состава — профессиональный и любительский, открытый для всех желающих. Участники не только поют по уникальной методике, созданной Валентиной Деревянко, но и изучают истоки народного творчества родного края, исследуют быт и народные песни, а также занимаются воссозданием старинного народного костюма.

  • Праздник пройдет 18 июня (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Гостей собирают в атриуме (минус-первый этаж).
  • Продолжительность — 1 час, возрастное ограничение — 6+. Вход свободный.
  • Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.

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Метки:
мероприятие, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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