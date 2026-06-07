В объявлениях, которые публикует МИЭТ, студентам, заключившим контракт с Минобороны для службы в войсках беспилотных систем, обещают год службы, выплаты и академические льготы. При этом в объявлениях не объясняется, как гарантия увольнения через год соотносится с указом о продлении военных контрактов на период частичной мобилизации.

Объявления о наборе МИЭТ публикует не впервые: с февраля это уже как минимум третий пост о наборе в войска беспилотных систем.

Что обещают студентам

В объявлениях говорится, что студентам предлагают специальный контракт на один год с обучением управлению дронами. Служить, как пишет вуз, миэтовцы будут «в одном отряде» и с «гарантированным увольнением по окончании контракта». Также обещаны академический отпуск на время службы и право после контракта бесплатно повысить уровень образования в любом вузе.