В объявлениях, которые публикует МИЭТ, студентам, заключившим контракт с Минобороны для службы в войсках беспилотных систем, обещают год службы, выплаты и академические льготы. При этом в объявлениях не объясняется, как гарантия увольнения через год соотносится с указом о продлении военных контрактов на период частичной мобилизации.
Объявления о наборе МИЭТ публикует не впервые: с февраля это уже как минимум третий пост о наборе в войска беспилотных систем.
Что обещают студентам
В объявлениях говорится, что студентам предлагают специальный контракт на один год с обучением управлению дронами. Служить, как пишет вуз, миэтовцы будут «в одном отряде» и с «гарантированным увольнением по окончании контракта». Также обещаны академический отпуск на время службы и право после контракта бесплатно повысить уровень образования в любом вузе.
В материалах МИЭТа указаны и выплаты: в последней версии сумма за год службы указана как «от 5,48 миллиона рублей и более». Часть сумм в объявлениях указана как фиксированная, часть зависит от должности, звания, выслуги, уничтожения целей и наград
Главный вопрос — срок контракта
РБК со ссылкой на заявление замминистра обороны Виктора Горемыкина писал, что для поступающих в войска беспилотных систем контракт заключается на один год, а ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров, кадровые органы и Главное управление кадров.
Но в открытой правовой базе действует указ президента №647 о частичной мобилизации. В нём сказано, что контракты военнослужащих продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, кроме случаев увольнения по основаниям, установленным этим указом. Как именно обещание увольнения через год для войск беспилотных систем юридически соотносится с этим общим правилом, в объявлениях МИЭТа не объясняется.
Студентов собирают на очные встречи
Формулировки в объявлениях менялись. В февральском посте срок службы был описан как один год «с возможностью продления при желании», а расстояние от линии боевого соприкосновения — примерно 15-25 километров. В более позднем объявлении появились «гарантированное увольнение» и формулировка о службе «от 20 километров и далее» от линии соприкосновения. Комментарии под объявлениями в телеграм-канале МИЭТа закрыты.
МИЭТ не только делает публикации, но и проводит очные встречи. На днях со студентами встречался сотрудник МИЭТа Александр. Он ушёл на СВО осенью 2022 года по мобилизации, а с недавнего времени, как пишет вуз, является оператором БПЛА. Александр рассказывал о службе, трудностях и особенностях разных родов войск, а также отвечал на вопросы студентов. Из публикации МИЭТа неясно, обсуждался ли вопрос увольнения через год и действия указа о продлении контрактов
Сколько студентов после таких публикаций обратились в военный учебный центр или заключили контракт, неизвестно.
До подписания контракта студентам стоит письменно уточнить, как увольнение через год соотносится с указом президента, проконсультироваться с профильным юристом, взвесить и оценить риски.