Подростки забираются на крышу остановочного павильона, высматривая очередную жертву, бегают вокруг него, а когда мимо проезжает автобус, грузовик или мусоровоз, несколько человек бросаются за машиной — пытаются догнать, зацепиться, помешать движению.

Со стороны это уже не похоже на обычное подростковое баловство. Скорее — на поведение стаи, которая высматривает добычу и бросается за ней всей группой. Только закончиться такая «охота» может травмой или гибелью.

Водитель автобуса или грузовика может просто не увидеть человека в слепой зоне, а человек — поскользнуться, попасть под колесо. Такие случаи уже бывали.

Родителям, чьи дети гуляют в этом районе, стоит выяснить, чем они занимаются вечером.