Это проект компании «Фармстандарт» на площадке «Алабушево». На заводе планируют выпускать вакцины против ротавируса, ветрянки, кори, краснухи и паротита. Пока речь только о соглашении с мэрией: участок и дата начала строительства не названы, запуск обещают в 2029 году.
Для Зеленограда это ещё один крупный промышленный проект в Алабушево — с рабочими местами и расширением фармкластера — новой отраслевой специализации городской промышленности.
Проект оценивают более чем в 13 миллиардов рублей — с учётом закупки оборудования. Площадь комплекса составит 53 тысячи квадратных метров. На предприятии обещают создать свыше 200 рабочих мест.
В мэрии объясняют важность проекта тем, что в России сейчас нет собственного производства вакцин против ветрянки и ротавируса.
Это не первый проект «Фармстандарта» в зеленоградском «Алабушево». Два года назад договорились о строительстве завода «Плазма Некст» по выпуску препаратов из плазмы крови человека — альбумина и иммуноглобулина. Тогда называли 18 миллиардов рублей инвестиций и около 600 рабочих мест — с запуском в 2027 году.
Оба проекта должны войти в фармкластер особой экономической зоны «Технополис Москва». Сейчас в нём 14 компаний, десять уже запустили производство.