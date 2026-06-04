Самые серьёзные изменения ожидаются в воскресенье, 7 июня. На участке Крюково — Химки интервалы движения частично увеличат до 50 минут. Между Химками и Останкино поезда будут ходить с интервалами до 30 минут.

Часть составов со стороны Ипподрома проследует укороченными маршрутами — до и от станций Химки и Сходня. У некоторых поездов изменится время отправления и набор остановок.

На станции Крюково оба дня, 6 и 7 июня, возможны изменения путей отправления поездов. Пассажирам советуют сверяться с табло на станции и заранее проверять расписание.

В субботу, 6 июня, интервалы на Ленинградском направлении увеличат до 20 минут. Также часть поездов со стороны Ипподрома будет ходить укороченными маршрутами до Химок и Сходни.

На Казанском направлении D3 тоже будут изменения, но менее серьёзные: часть поездов проследует укороченными маршрутами до станции Митьково и Казанского вокзала, интервалы увеличат до 15 минут.

Причина — работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Крюково. Работы специально запланировали на выходные, чтобы не менять движение в будни. Перед поездкой стоит проверить актуальное расписание.