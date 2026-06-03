Выделенную полосу для автобусов начали обустраивать на улице Гоголя 03.06.2026 ZELENOGRAD.RU

При движении в сторону Панфиловского проспекта уже нанесли новую разметку. Осталось нанести буквы «А» и поставить дорожные знаки — после этого выделенка заработает.

Этот 600-метровый участок дороги от Филаретовской улицы до Панфиловского проспекта — лишь малая часть выделенных полос, запланированных в Зеленограде в этом году.

Самая большая выделенка появится на Панфиловском проспекте: от проспекта Генерала Алексеева до улицы Гоголя (в обе стороны) и от остановки «Михайловский Пруд» до улицы Каменка (6,4 км).

Ещё одна будет на Солнечной аллее и Центральном проспекте: от Берёзовой аллеи до остановки «Поликлиника № 105» (2,1 км).

Когда именно выделенки заработают, пока неизвестно. Водителям надо быть внимательными на этих участках и следить за знаками и разметкой.

В мэрии утверждают, что скорость движения автобусов по выделенкам увеличивается в два-четыре раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.

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Метки:
автобусы
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