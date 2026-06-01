Вместо Сбербанка в корпусе 425А теперь продуктовый магазин — дискаунтер «В1 — Первый выбор».

Вход теперь с торца здания, а прежний проём заложили стеной. Магазин работает ежедневно с 9:00 до 21:00. В магазине две кассы самообслуживания и одна обычная.

Сеть «Первый выбор» — дискаунтеры «Магнита»: в них меньше ассортимент, проще интерьер и нет постоянных акций, зато обещают низкие цены на базовые продукты и товары повседневного спроса.

«У нас мини-формат, чёрные стеллажи, чёрная форма. Меньше ассортимент, меньше полок», — объяснили корреспонденту «Зеленоград.ру» скромное оснащение и даже отсутствие навигации. «Магазин полностью готов к работе, штат укомплектован», — добавила администратор.