Ученикам младших классов помогут изучить книги из заданных на лето списков — через совместное чтение и обсуждение, а также просмотр мультфильмов 01.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В июне по четвергам библиотека 14-го района приглашает детей на встречи клуба «Читательский дневник» — бесплатно и по записи. 4-го и 11-го июня дополнительно покажут мультфильмы — вход свободный.

Произведения, которые увидят и обсудят ребята, входят в списки летнего чтения для учеников младших классов.

Клуб «Читательский дневник» (6+) — 4, 11, 18 и 25 июня, 16:00 — 16:45

Вместе со специалистом дети будут читать, обсуждать и оценивать произведения из заданных на лето школьных списков. Участники будут слушать библиотекаря и выразительно читать вслух сами, научатся составлять устные рецензии и заполнять книжный трекер. Задача клуба — превратить обязательное чтение в интересное творческое приключение с друзьями (а еще — разгрузить родителей школьников).

Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/346229257/, на момент публикации есть места на все даты.

Мультфильмы — 4 и 11 июня, 16:45 — 18:00 (подборки 0+ и 6+)

Показы пройдут в рамках всероссийской акции «Ожившие страницы» — покажут мультфильмы по мотивам литературных рассказов и народных сказок, входящих в списки летнего чтения для учеников младших классов.

Цель проекта «Ожившие страницы» Союза кинематографистов РФ и кинокомпании «Мастер-фильм» — через анимацию пробудить у детей интерес к чтению книг-первоисточников.

4 июня, 16:45 — 18:00 (подборка 0+)

— «Зверюшки-добрюшки» (по мотивам сказок Цыферова, две серии)

— «Ключи от времени» (по мотивам сказки Франца «Пчелка»)

— «Воробей Чирк» (по мотивам рассказа Мамина-Сибиряка «Старый воробей»)

— «Как Коза Избушку построила» (по мотивам русской народной сказки)

— «Мальчик из Талого Щелья» (по мотивам саамской сказки)

— «Евстифейка-волк» (по мотивам сказки Коваля)

11 июня, 16:45 — 18:00 (подборка 6+)

— «Малиновые горы» (по мотивам рассказов Мамина-Сибиряка «Приемыш» и «Малиновые горы»)

— «Лукоморье. Няня» (фильм о Пушкине)

— «Каштанка» (по одноименному произведению Чехова)

— «Круговорот» (фильм по мотивам народных якутских сказок)

— «Пудя» (по мотивам рассказа Житкова)

На показ мультфильмов вход свободный, ждут детей и родителей.

Уточнить вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный: 0252).

дети, досуг, Библиотека театра и кино №252
