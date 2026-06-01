В июне по четвергам библиотека 14-го района приглашает детей на встречи клуба «Читательский дневник» — бесплатно и по записи. 4-го и 11-го июня дополнительно покажут мультфильмы — вход свободный.
Произведения, которые увидят и обсудят ребята, входят в списки летнего чтения для учеников младших классов.
Вместе со специалистом дети будут читать, обсуждать и оценивать произведения из заданных на лето школьных списков. Участники будут слушать библиотекаря и выразительно читать вслух сами, научатся составлять устные рецензии и заполнять книжный трекер. Задача клуба — превратить обязательное чтение в интересное творческое приключение с друзьями (а еще — разгрузить родителей школьников).
Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/346229257/, на момент публикации есть места на все даты.
Показы пройдут в рамках всероссийской акции «Ожившие страницы» — покажут мультфильмы по мотивам литературных рассказов и народных сказок, входящих в списки летнего чтения для учеников младших классов.
Цель проекта «Ожившие страницы» Союза кинематографистов РФ и кинокомпании «Мастер-фильм» — через анимацию пробудить у детей интерес к чтению книг-первоисточников.
4 июня, 16:45 — 18:00 (подборка 0+)
— «Зверюшки-добрюшки» (по мотивам сказок Цыферова, две серии)
— «Ключи от времени» (по мотивам сказки Франца «Пчелка»)
— «Воробей Чирк» (по мотивам рассказа Мамина-Сибиряка «Старый воробей»)
— «Как Коза Избушку построила» (по мотивам русской народной сказки)
— «Мальчик из Талого Щелья» (по мотивам саамской сказки)
— «Евстифейка-волк» (по мотивам сказки Коваля)
11 июня, 16:45 — 18:00 (подборка 6+)
— «Малиновые горы» (по мотивам рассказов Мамина-Сибиряка «Приемыш» и «Малиновые горы»)
— «Лукоморье. Няня» (фильм о Пушкине)
— «Каштанка» (по одноименному произведению Чехова)
— «Круговорот» (фильм по мотивам народных якутских сказок)
— «Пудя» (по мотивам рассказа Житкова)
На показ мультфильмов вход свободный, ждут детей и родителей.
- Мероприятия пройдут в библиотеке в корпусе 1462
Уточнить вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный: 0252).