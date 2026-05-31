На территории Спасского храма в Андреевке начали создавать мемориальный комплекс с поклонным крестом, аллеями, парком и именными деревьями. Проект строят в основном силами прихода и благотворителей, сообщил настоятель храма Димитрий Полещук.
По его словам, сейчас на площадке подготовили место для будущего каменного поклонного креста высотой почти шесть метров. Он должен стать центральным элементом мемориального комплекса.
В проект также входят аллеи с памятными знаками, парк, дендрарий, посвящённый участникам СВО, и небольшой музей подбитой военной техники. Отдельная часть замысла — именные деревья: желающие смогут обратиться в храм и посадить дерево в память о конкретном человеке.
Мемориальный комплекс планируют разместить на участке около трёх гектаров у Спасского храма в районе Староандреевской улицы.
О создании комплекса стало известно в ноябре 2025 года. Проект предложили представители духовенства. Администрация Солнечногорского округа поддержала идею.
По первоначальному замыслу, от большого поклонного креста должны расходиться дорожки, а вдоль аллей — стоять памятные знаки с именами героев: от древних времён до участников современных конфликтов, включая СВО. Первую очередь ранее планировали открыть 14 августа 2026 года — к 350-летию Спасского храма. Сохраняется ли этот срок сейчас, неизвестно.
Финансирование проекта до конца не раскрыто. В ноябре глава Солнечногорского округа Константин Михальков говорил, что к созданию комплекса подключится администрация, также планировали привлекать бизнес и всех желающих. Сейчас, по словам настоятеля, работы идут в основном силами прихода и благотворителей.
В опросе среди читателей «Зеленоград.ру» (около 2400 человек) создание мемориала поддержали 50% проголосовавших читателей, 33% высказались против, остальные ответили что им всё равно.