Почему не сортируют

Казалось бы, система устроена просто: во дворах синие контейнеры предназначены для вторсырья — бумаги, пластика, стекла и металла, серые — для смешанных отходов. Но комментарии к опросу показывают, что проблема не только в нежелании жителей сортировать.



Не верят, что вторсырьё увозят отдельно. Многие пишут, что не доверяют самой системе. Одни утверждают, что видели, как содержимое синих и серых контейнеров грузят вместе или перекладывают вторсырьё в общий контейнер. Другие возражают: синие баки, по их наблюдениям, вывозит отдельная машина.



Баки переполнены — и люди несут мусор куда проще. Ещё одна частая причина — неудобная инфраструктура. Жители жалуются на переполненные или закрытые синие баки, нехватку обычных контейнеров и ситуации, когда смешанные отходы начинают бросать в контейнеры для вторсырья.



Один из комментаторов пишет: если серые баки заполнены, часть людей просто несёт пакет в свободный синий.



Некоторые сортируют, но не во дворе. Часть читателей сортирует мусор, но не пользуется синими баками во дворе. Они пишут, что возят вторсырьё в Зеленопарк, Химки, М.Видео, «Добрые вещи» или на экоакции.



Мотивы разные: привычка, желание приучить детей, надежда, что хотя бы так вторсырьё действительно попадёт на переработку. Но вера в дворовую систему у многих слабая.



Мусоропровод против раздельного сбора. Одни считают, что пока в доме работает мусоропровод, раздельный сбор не станет массовым: людям проще выбросить пакет в шахту, чем нести его во двор.



Другие отвечают, что закрытие мусоропровода ударит по пожилым, маломобильным жителям и тем, кому тяжело регулярно выносить мусор на контейнерную площадку.



Сортировка вопрос денег. Часть комментаторов не понимает, почему жители должны дома сортировать отходы для коммерческой организации, если платёж за вывоз мусора от этого не меняется.



Личная ответственность. Но в этом споре есть неудобная часть. Жители жалуются на запах от полигона — и одновременно большинство участников нашего опроса не сортирует мусор дома. Как бы ни относиться к заявлениям администрации «Невы», связь между количеством смешанных отходов и нагрузкой на полигон вероятно, есть: чем меньше вторсырья отделяют дома, тем больше мусора едет гнить на полигон. Получается замкнутый круг: мы не верим системе, не сортируем, полигон получает больше смешанных отходов — а потом возмущаемся запахом.