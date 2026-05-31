Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Зеленограда за пять лет выросла на 21 процент — быстрее, чем в других округах старой Москвы. Зеленоградская вторичка всё ещё заметно дешевле средней московской, но разрыв сокращается: если в 2021 году она стоила около 60 процентов от среднего уровня, то сейчас — уже около 71 процента.

Речь не о реальных сделках, а о квартирах, выставленных на продажу. Поэтому эти данные не означают, что каждая квартира в Зеленограде подорожала на 21 процент или что покупатели действительно платят именно такие суммы. Исследование провела компания «Инком».

В мае 2021 года средняя стоимость вторичной квартиры в Зеленограде составляла 8,96 млн рублей, в мае 2026-го — 10,85 млн рублей. Денежный разрыв со средним уровнем старой Москвы за это время сократился с 5,94 до 4,46 млн рублей — почти на полтора миллиона.

По старой Москве в целом средняя стоимость вторичного жилья за тот же период выросла только на 3 процента — с 14,90 до 15,31 млн рублей. В Центральном округе она, наоборот, снизилась: с 52,63 до 42,79 млн рублей.

В «Инкоме» объясняют максимальный рост средних цен тем, что покупатели чаще выбирают экономичные лоты, и такие варианты первыми уходят из продажи. Из-за этого средняя стоимость оставшихся квартир в экспозиции может расти. То есть квартира может стоить дороже в среднем не потому, что каждый метр резко подорожал, а потому что в продаже стало меньше дешёвых вариантов или больше крупных и дорогих квартир.

Внутри Зеленограда, по данным «Инкома», самые дорогие вторичные квартиры в среднем выставлены в Крюково — 12,8 млн рублей. Самые дешёвые — в Матушкино, 9,6 млн рублей. Матушкино в исследовании названо районом с самой низкой средней стоимостью вторички в Москве. На такую разницу внутри города может влиять не только район, но и то, какие именно квартиры сейчас продаются: где больше крупных квартир или более новых домов, средняя стоимость будет выше.

Для покупателя это значит, что Зеленоград остаётся заметно дешевле среднего уровня старой Москвы, но его ценовое преимущество стало меньше. Для продавца такая статистика не означает автоматического роста цены конкретной квартиры: её всё равно определяют дом, площадь, состояние, транспортная доступность и район.