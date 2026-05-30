Праздники для выпускников 9-х и 11-х классов проводили по-разному: слушали последний звонок во дворе под дождём, прыгали в классики, складывали во дворе большое сердце и запускали шарики.



В школе 1557 выпускники собрались во дворе корпуса 344А вместе с родителями и учителями. Торжественную программу провели на улице, несмотря на переменчивую погоду: был и дождь, и солнце. На линейке прошёл парад флагов предпрофессиональных классов и передача флагов десятиклассникам. Выпускников поздравили руководители МИЭТа, а после официальной части праздник продолжился в формате семейного фестиваля.

У школы 609 последний звонок прошёл не в школьном здании, а в концертном зале МИЭТ: корпус школы сейчас закрыт на капитальный ремонт. Праздничную программу подготовили сами 11-классники — с танцевальными и музыкальными номерами, сценками, выступлениями родителей, первых учителей и директора. Финальный момент сделали символическим: балерины школы передали звонок, который прозвучал для одиннадцатиклассников в последний раз.