Праздники для выпускников 9-х и 11-х классов проводили по-разному: слушали последний звонок во дворе под дождём, прыгали в классики, складывали во дворе большое сердце и запускали шарики.
В школе 1557 выпускники собрались во дворе корпуса 344А вместе с родителями и учителями. Торжественную программу провели на улице, несмотря на переменчивую погоду: был и дождь, и солнце. На линейке прошёл парад флагов предпрофессиональных классов и передача флагов десятиклассникам. Выпускников поздравили руководители МИЭТа, а после официальной части праздник продолжился в формате семейного фестиваля.
У школы 609 последний звонок прошёл не в школьном здании, а в концертном зале МИЭТ: корпус школы сейчас закрыт на капитальный ремонт. Праздничную программу подготовили сами 11-классники — с танцевальными и музыкальными номерами, сценками, выступлениями родителей, первых учителей и директора. Финальный момент сделали символическим: балерины школы передали звонок, который прозвучал для одиннадцатиклассников в последний раз.
В школе 854 одиннадцатиклассники прощались со школой в понедельник, 25 мая. Солнечная погода позволила провести праздник во дворе: выпускники пришли в летней одежде и даже прыгали в «классики». Отдельный праздник прошёл и у выпускников корпуса «Никольский».
В школе 1528 последние на праздниках выступали учителя, родители и младшие школьники, выпускники станцевали свой последний школьный танец. Во дворе школы в 10-м микрорайоне девятиклассники сложили «сердце» и запустили из него воздушные шарики.
Теперь выпускников ждут экзамены: для одиннадцатиклассников — ЕГЭ, для девятиклассников — государственная итоговая аттестация и выбор дальнейшего маршрута.