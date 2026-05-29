«Я рядом живу, поэтому мне удобно. Да и с качеством на рынке не всегда угадаешь: на прошлой неделе брала клубнику за 350 рублей — невкусная. Здесь подороже, но надеюсь, что будет вкусная. А так, конечно, предпочитаю рынок, там подешевле», — рассказала покупательница Анна.

По словам продавца, покупателей пока немного. «Погода ещё не жаркая, многие сидят дома. Я в Зеленограде первый год работаю, раньше в такой же палатке работала в Москве. Там палатки стоят ближе к метро, проходимость больше», — рассказала она.

Палатка на площади Юности — единственная точка по торговле ягодами, оставшаяся в Зеленограде. В прошлом году их было три.

В Москве формат сезонных палаток с ягодами, наоборот, расширяется: в этом году их стало 300 — на 20% больше, чем в прошлом сезоне.