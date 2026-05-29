Клубника в палатке «Ягодные сезоны» стоит 680 рублей за килограмм, голубика — 1600, черешня — 1500, малина — 3500. Позже ассортимент планируют расширить — какие ягоды появятся в продаже, пока неизвестно.
По словам продавца, все ягоды привозят из Дагестана, каждый день — свежие. Если часть ягод остаётся со вчерашнего дня, на них делают скидку. Оплатить можно картой, QR-кодом, наличными или переводом. Палатка «Ягодные сезоны» работает ежедневно с 8:00 до 21:00.
Для сравнения, на рынке клубнику сейчас можно купить примерно по 300-350 рублей за килограмм. В «Перекрёстке» она стоит от 1060 рублей за килограмм по карте покупателя. Черешня в магазине — от 700 рублей за килограмм по карте покупателя и 1800 рублей без карты, голубика — от 1520 рублей. С малиной всё наоборот: в палатке она стоит 3500 рублей за килограмм — дороже даже, чем в «Перекрёстке», где её можно найти от 2300 рублей.
«Я рядом живу, поэтому мне удобно. Да и с качеством на рынке не всегда угадаешь: на прошлой неделе брала клубнику за 350 рублей — невкусная. Здесь подороже, но надеюсь, что будет вкусная. А так, конечно, предпочитаю рынок, там подешевле», — рассказала покупательница Анна.
По словам продавца, покупателей пока немного. «Погода ещё не жаркая, многие сидят дома. Я в Зеленограде первый год работаю, раньше в такой же палатке работала в Москве. Там палатки стоят ближе к метро, проходимость больше», — рассказала она.
Палатка на площади Юности — единственная точка по торговле ягодами, оставшаяся в Зеленограде. В прошлом году их было три.
В Москве формат сезонных палаток с ягодами, наоборот, расширяется: в этом году их стало 300 — на 20% больше, чем в прошлом сезоне.