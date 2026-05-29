Администрация школы 1557 пообещала не ставить платные уроки в середину дня 29.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Родители забили тревогу из-за нового платного проекта «Школа+» — занятий по школьным предметам, которые, по их словам, планировали поставить в середину учебного дня. Те, кто не платит, оставались бы без дела, пока остальные были бы на уроке.

После того как родители начали возмущаться, администрация дала письменные разъяснения. Заместитель директора Наталья Спиридонова написала родителям: занятия добровольные, только после уроков, никакой середины дня. Но у родителей остался вопрос: на собраниях им показывали совсем другое расписание.

Что пообещала администрация

Родителям ответили после того, как в чатах началось активное обсуждение проекта. По словам представителя администрации, занятия «Школа+» — это дополнительное образование на внебюджетной основе, которое «не может проводиться в период реализации обязательной программы, а только после окончания уроков».

Вариант с серединой дня, по словам Спиридоновой, возможен лишь в одном случае: если на «Школу+» запишется весь класс целиком. Тогда школа сможет разработать для него индивидуальное расписание в формате «школы полного дня». Во всех остальных случаях — только после уроков, без удлинения обязательной части дня и без пауз в середине.

Запись на занятия откроется с 1 июня — одновременно с другими кружками: платными и бесплатными.

Что показывали на собраниях

Родители обращают внимание на противоречие. На родительских собраниях им показывали пример расписания для 2-3 класса и там «Школа+» стояла именно в середине дня. После динамической паузы шли «Познаю окружающий мир+», «Осмысленное чтение+», «Академия английского языка+», «Математика+» — платные занятия между обычными уроками. «Переобулись», — коротко прокомментировали в родительском чате.

Администрация не объяснила, почему родителям показывали такое расписание, если вариант с серединой дня возможен только, если запишутся все ученики. «Зеленоград.ру» направит в школу запрос с этим вопросом.

Условие «весь класс» — новое давление

В ответе Спиридоновой есть деталь, которую родители заметили сразу. Если середина дня возможна только когда записываются все, — это значит, что один несогласный родитель фактически лишает остальных выбранного формата. Давление переносится с администрации на самих родителей или даже на ребенка— тем, кто хочет «удобное» расписание, придётся убеждать соседей по классу. Та же механика, по словам родителей, уже работала в детском саду при школе: либо вся группа берёт пакет допзанятий, либо никто.

Родители разделились

В чатах реакция неоднородная. Одни готовы платить — говорят, что 400 рублей в час дешевле репетитора, а заниматься в школе удобно: никуда не надо ехать. «Хороших репетиторов с таким стажем за 400 рублей не найдешь», — написала одна из мам.

Другие скептичны. «Все хорошие результаты ЕГЭ — это вообще ни разу не заслуга школы. Это только репетиторы и упорство ребёнка», — возражает мама двух выпускников 1557. Есть и вопросы к ценообразованию: 400 рублей за час с одного ученика — это 12 000 рублей с класса за 40 минут. «Есть некоторые сомнения, что эти деньги реально пойдут учителю хотя бы в какой-то значимой доле», — написал один из родителей.

Отдельно родители отмечают: взять один час из трёх нельзя, только пакетом. «Хочу, например, только математику — нельзя, только пакет из четырёх предметов. Это навязывание услуг», — написал один из участников чата.

Тех, кто готов жаловаться, предупреждают: обращаться в московский департамент образования, скорее всего, бесполезно. По опыту одного из участников чата, оттуда спускают обратно к директору школы. Рекомендуют сразу выше — в Рособрнадзор или прокуратуру.

