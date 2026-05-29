Родители забили тревогу из-за нового платного проекта «Школа+» — занятий по школьным предметам, которые, по их словам, планировали поставить в середину учебного дня. Те, кто не платит, оставались бы без дела, пока остальные были бы на уроке.

После того как родители начали возмущаться, администрация дала письменные разъяснения. Заместитель директора Наталья Спиридонова написала родителям: занятия добровольные, только после уроков, никакой середины дня. Но у родителей остался вопрос: на собраниях им показывали совсем другое расписание.

Что пообещала администрация

Родителям ответили после того, как в чатах началось активное обсуждение проекта. По словам представителя администрации, занятия «Школа+» — это дополнительное образование на внебюджетной основе, которое «не может проводиться в период реализации обязательной программы, а только после окончания уроков».

Вариант с серединой дня, по словам Спиридоновой, возможен лишь в одном случае: если на «Школу+» запишется весь класс целиком. Тогда школа сможет разработать для него индивидуальное расписание в формате «школы полного дня». Во всех остальных случаях — только после уроков, без удлинения обязательной части дня и без пауз в середине.

Запись на занятия откроется с 1 июня — одновременно с другими кружками: платными и бесплатными.

Что показывали на собраниях

Родители обращают внимание на противоречие. На родительских собраниях им показывали пример расписания для 2-3 класса и там «Школа+» стояла именно в середине дня. После динамической паузы шли «Познаю окружающий мир+», «Осмысленное чтение+», «Академия английского языка+», «Математика+» — платные занятия между обычными уроками. «Переобулись», — коротко прокомментировали в родительском чате.