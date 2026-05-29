Ограничения начнутся после 19:00 и продлятся до конца движения поездов. Интервалы на зеленоградском участке частично увеличат до 20 минут, а после 22:00 — до 40 минут.

Станция Левобережная после 19:00 будет закрыта для пассажиров до конца движения поездов.

Чтобы доехать из Крюково до Ховрино или Грачевской, нужно будет проехать до Моссельмаша и пересесть на поезд в обратном направлении. Чтобы уехать с Ховрино или Грачевской в центр, нужно будет сначала доехать до Химок, а там пересесть на поезд в сторону центра.

На Подрезково, Новоподрезково и Молжаниново интервалы могут увеличиться до трёх часов. На Сходне и в Химках изменятся платформы отправления поездов в центр — их нужно проверять на табло станции.

От выхода 8 на станции Крюково до метро «Ховрино» вечером пустят бесплатные автобусы М. Указаны два отправления — в 22:30 и 23:55.

На казанском участке МЦД-3 интервалы частично увеличат до 15-20 минут. Поезда до вокзала и от вокзала сохранят, но сократят время работы сквозных диаметральных поездов: последний поезд из Крюково до Ипподрома отправится в 22:42, из Ипподрома до Крюково — в 21:12.

Перед поездкой лучше проверить расписание на сайтах перевозчиков ленинградского и казанского направлений и построить маршрут в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Ограничения связаны с работами у станции Химки. Там будут надвигать автопутепровод на улице Репина над путями Октябрьской железной дороги. Это нужно для строительства пятого и шестого путей под будущую высокоскоростную магистраль Москва — Петербург.