С 30 мая начнут приостанавливать оплату проезда банковской картой, если пассажир на МЦД приложил её только на входе или только на выходе. Чтобы вернуть доступ, нужно будет доплатить 334 рубля — это стоимость поездки на максимальную дальность.

Ограничение будет действовать во всём городском транспорте. Речь не о блокировке банковского счёта или самой карты в банке, а именно о возможности платить этой картой за проезд на турникетах и валидаторах.

Для «Тройки» похожая система уже действует: если не закрыть поездку, карту блокируют для проезда на железной дороге, а разблокировка сейчас стоит 256 рублей. Однако до сих пор банковские карты при такой ситуации не блокировались.

Разблокировать оплату можно будет в приложении «Метро Москвы» или в личном кабинете пассажира на сайте mos.transport.vtb.ru.

Если же на станции не работали валидаторы, сломались турникеты или отключили электричество, напишите обращение через личный кабинет пассажира на сайте mos.transport.vtb.ru. В обращении укажите станцию, дату и время.