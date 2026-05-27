Проезд по карте «Тройка» будет стоить 84 рубля, по банковской карте — 89 рублей. Карта «Стрелка» на маршруте работать не будет.

На маршруте также будут действовать безлимитные билеты «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. По ним доступны пересадки на городской транспорт Москвы. Для обучающихся предусмотрены безлимитные абонементы зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича.

Льготники смогут ездить бесплатно по карте москвича и социальной карте жителя Московской области — по аналогии с городскими маршрутами Москвы. Если социальная карта Московской области не срабатывает в автобусе, её нужно перекодировать в МФЦ Подмосковья. Проверить, нужна ли перекодировка, можно через сервис Минсоцразвития Московской области.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовой поездки «Тройкой» по тарифу «Кошелёк» или банковской картой не действуют. Для таких поездок рекомендуют использовать абонемент «Единый» зоны «Пригород».

Замена маршрутов до Подрозково — это часть программы «Москва — область», по которой маршруты между Москвой и Подмосковьем передают под управление московского перевозчика. Меньше чем за год в систему московского транспорта уже интегрировали более 30 областных маршрутов. В субботу запустили московские маршруты от «Ховрино» до Долгопрудного.