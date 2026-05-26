«Это уже подсознательное давление: хочешь выбирать учителя для ребенка — плати», — рассказали редакции «Зеленоград.ру» родители из инициативной группы.

«Платят не за услугу — многие знают, в том числе на опыте старших детей, что качество этих дополнительных услуг низкое и „выхлоп“ околонулевой, — а за возможность попасть к более хорошим учителям, так как политика школы именно такая — лучших по мнению школы учителей ставить в классы с „комплексом“, чтобы мотивировать родителей платить».

Однако многие родители все равно написали свои предпочтения по учителю. После подачи заявлений родителей стала обзванивать заведующая детским садом. Она сообщила, что по результатам «голосования» будет всего один бесплатный класс — с тем учителем, которого выбрало меньшинство. Если хотите учиться бесплатно — нужно переписать заявление. Дело касалось тех, кто всё-таки вписал учителя при выборе второго варианта в бланке. Часть семей возмутилась, часть перевелась в бесплатный класс, а часть согласилась платить — лишь бы не уходить от своего учителя.

А дальше число бесплатных классов менялось в течение дня. Утром секретарь школы говорила, что бесплатный класс будет один, к вечеру их становилось два. «Но нам сказали, что у такого-то учителя будет платный класс?» — «Значит, станет бесплатным». Родители делают вывод: школа выяснила, к каким учителям самый большой запрос, а потом стала проверять, сколько семей готовы за этих учителей платить.

Родители 23-го микрорайона объединились в инициативную группу и собрали 140 подписей против навязывания платных услуг и за равные права на выбор учителей и передали их руководству школы вместе с письменным запросом.

Но ситуация не прояснилась. Классы на момент публикации не сформированы, родительское собрание назначено на 29 мая. Когда родители позвонили в школу, выяснилось, что информации стало меньше, чем было в начале мая: неизвестно даже, какие учителя набирают бесплатные классы. Секретарь ответила: «Ждите звонка за день до собрания, возможно будут обзванивать, или все узнаете на родительском собрании».

Получается, что решение примут раньше, чем родители получат официальный ответ на своё обращение — по закону школа должна ответить до 6 июня.

Перерыв для тех, кто не платит

В школе №1557 имени Капицы родители жалуются на проект «Школа+». Это комплекс развивающих занятий, углубляющих обычные предметы. Например, для младших классов — математика, чтение, английский, окружающий мир; для 7-9 классов — учебные вертикали с разными предметами. По данным родителей, час таких занятий стоит 400 рублей для 1-9 классов и 600 рублей для 10-11. Занятия идут пакетом по три часа в неделю — взять один час из трёх нельзя.

Главная претензия — не в самой плате, а в том, что эти занятия, по словам родителей, планируют поставить в середину учебного дня. В это время остальных учеников отправляют на «динамическую паузу», а зачем она в средних классах — непонятно.

«Удлиняют учебный день, чтобы заведомо создать ситуацию, когда большинство родителей платят, лишь бы дети не болтались без дела», — так описывают логику в родительском чате.

Официально «Школа+» пока предложена как кружок: записаться можно с 1 июня, и по итогам записи школа будет решать, куда ставить занятия в расписании. Но именно угрозу «середины дня» родители и называют главной проблемой.

22 мая директор Татьяна Грабарник принимала родителей индивидуально, отказываясь разговаривать с теми, кто представлял интересы класса. По словам родителей, посыл был такой: все неправильно поняли, это делается для удобства детей, и если хоть один человек в классе будет против — в расписание вводить не станут.

«Зеленоград.ру» направит запрос в школу, чтобы выяснить, есть ли реальная альтернатива для тех, кто не платит.

Где проходит граница между кружком и принуждением

Главный вопрос здесь — не «платно или бесплатно», а где заканчивается законная услуга и начинается скрытое принуждение. И ответ на него родители формулируют по-разному.

Одни вспоминают, что платные занятия в школе — давняя практика и сами по себе никого не возмущали. «Мои отучились по такой системе еще в 2008—2012 годах. Допуслуги были на выбор, вымогательства не было», — рассказала редакции одна из читательниц. Ее дети тогда взяли второй иностранный, вписанный в расписание, и это было удобно: никуда не нужно было ездить дополнительно. А кому было не нужно — могли уйти в другой класс или соседнюю школу. По ее мнению, новое сегодня — не сама схема, а скорость и сила родительского протеста.

«Проблема в том, что платные классы будут в середине учебного дня, а не после уроков. И это не выбор, а необходимое условие», — формулирует другая мама.

Закон разрешает школам оказывать платные дополнительные образовательные услуги, но при одном ключевом условии — добровольности. Это прямо закреплено в статье 54 закона «Об образовании». Более того, отказ от платных услуг по закону не может уменьшать объем бесплатного образования, которое школа обязана дать каждому ребенку. Кружок по желанию после уроков, от которого можно отказаться без последствий, — это законно и нормально. А вот платное занятие, встроенное в учебный день так, что без него ребенок остается с бессмысленной «паузой», — это уже спорная зона, которая упирается в принцип добровольности.

Родители школы №2045 в своем обращении ссылаются и на другие нормы того же закона: на статью 5 — о гарантии общедоступности и бесплатности образования по федеральным стандартам, и на статью 44 — о праве родителей участвовать в управлении школой, которое нельзя реализовать, когда классы комплектуют по устным распоряжениям и неформальным «подсчетам голосов».

Что делать родителю

Если вы столкнулись с тем, что платные занятия фактически навязывают, на вашей стороне два крепких аргумента. Первый — конституционный: статья 43 гарантирует бесплатность основного общего образования в государственных школах. Второй — принцип добровольности платных услуг по статье 54 закона «Об образовании». Отказ от платной услуги не может быть основанием, чтобы ухудшить условия обучения ребенка: перевести к слабому учителю, оставить без полноценного расписания или урезать что-то из бесплатной программы.

Первый шаг — письменное обращение к директору с требованием разъяснить порядок комплектования классов и состав платных услуг. Если услуги навязывают, можно подать заявление об отказе от них в двух экземплярах, на втором попросите отметку о приеме. Сохраняйте доказательства: скриншоты школьных чатов, письменные требования, квитанции — они подтвердят вашу позицию, если дойдет до обращения в вышестоящие инстанции.

Если ответ не устраивает или его нет, обращение можно направить в департамент образования. При признаках принуждения к оплате жалобу принимают Рособрнадзор и прокуратура.

«Зеленоград.ру» продолжит разбираться в ситуации и направит запросы в обе школы и в управление образования. Если в вашей школе тоже вводят платные занятия в середине учебного дня или ставят выбор учителя в зависимость от оплаты — напишите нам. Чем больше таких сигналов, тем понятнее, идет ли речь об отдельных школах или о новом общем порядке.