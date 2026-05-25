На станции Алабушево вечером 25 мая нашли травмированного подростка. По сообщениям телеграм-каналов, у него ампутированы ноги; подростка называют зацепером. Официального подтверждения этой версии пока нет.



По сообщению в одном из «железнодорожных» телеграм-каналов, подростка обнаружил машинист поезда 7123 Клин — Москва. В расписании этот поезд проходит Алабушево около 18:00 и через несколько минут прибывает в Крюково.



В сообщениях о происшествии говорится, что пострадавшего перенесли на платформу и до приезда скорой оставили с сотрудником транспортной безопасности. Его состояние после приезда врачей пока неизвестно.



Также сообщалось, что на месте работают силовики, а ситуацию проверяет транспортная прокуратура. Официального сообщения от правоохранительных ведомств или от структур РЖД по этому случаю пока не найдено.



Зацепинг — проезд снаружи поездов, на крышах, подножках и в других не предназначенных для пассажиров местах — запрещён. За это предусмотрен административный штраф от двух до четырёх тысяч рублей. Но дело не в штрафе — зацепинг смертельно опасен.