Серия встреч «Растем вместе. Детские врачи для мам» посвящена современному детству и проходит в формате единого информационно-досугового пространства для малышей и родителей. Это совместный проект больницы имени Кончаловского и библиотек, мероприятия которого проходят раз в месяц.

В программе ближайшей встречи:

— лекцию «Осторожно, клещевой энцефалит!» прочтет заведующий педиатрическим отделением Попов Иннокентий Игоревич

— лекцию «В чем гулять с новорожденным в жару» прочтет заведующая неонатологическим отделением роддома Толкач Наталья Михайловна

— лекцию «Первая помощь при травмах на самокатах и велосипедах» прочтет травматолог-ортопед Шалатонов Никита Николаевич

— лекцию «Мифы в педиатрии» прочтет врач-педиатр Горева Екатерина Николаевна

— лекцию «Безопасное детство на колесах: самокаты, велосипеды и правила, которые спасают» прочтет старший инспектор по пропаганде ГИБДД Зеленограда Юлия Серегина

— лекцию «Где искать поддержку в материнстве» прочтет координатор центра «Душа мамы» Екатерина Данилина

Также в программе:

— творческие занятия и мастер-классы для малышей

— живая музыка

— анимация для детей

— лотерея сюрпризов (можно участвовать при наличии единого читательского билета или оформив его на месте, захватив паспорт)

Встреча пройдет 29 мая (это пятница) в 11:00 в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь: https://bilet.mos.ru/event/383103257/.

Обращайте внимание на нужную вам дату (событий по ссылке бывает несколько). На момент публикации мест много.

Ориентировочная продолжительность — 2 часа. Возрастное ограничение — 0+, регистрация нужна только для взрослых. Всех участников просят взять сменную обувь.

Подробности можно узнать по телефонам: 8-499-717?-08?-44 и 8-495-161-00-05.