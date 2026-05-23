Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов 23.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Проект реконструкции лыжероллерной трассы за Каштановой аллеей изменили из-за сокращения финансирования. «Зеленоград.ру» выяснил детали проекта: три стартовых зоны, павильон с прокатом, раздевалками и кафе, два моста через реку.

Новая трасса будет длиной 8,7 км (вместо ожидаемых 10,9 км) — в том числе 2,2 км с асфальтовым покрытием и 1,5 км с покрытием из щебёнки. Основные планы не изменились: к существующей трассе присоединят 5-километровую лыжню за рекой Сходней — на областной земле — и отремонтируют два моста, соединяющие её с зеленоградской частью трассы.

«В связи с оптимизацией государственной программы „Спорт Москвы“ и уменьшением финансирования в проект были внесены изменения по уменьшению протяжённости, количеству строений и малых архитектурных форм», — сообщили в префектуре.

Сейчас на одной из петель существующей трассы (ближней к Озёрной аллее) уже полностью демонтировали основание. На других дорожках всё ещё лежит асфальт, там занимаются спортом и гуляют зеленоградцы. В зоне старта убрали все павильоны. А по границе территории трассы за горбольницей поставили забор.

Что изменится после реконструкции

  • На трассе будет три официальные стартовые площадки — помимо основной (за горбольницей) старт будет с Озёрной аллеи (рядом с плотиной городского пруда) и за стадионом «Ангстрем» (на заречную часть лыжни).

  • У основной стартовой площадки поставят новый павильон с пунктом проката, раздевалками, кафе, санузлами, медпунктом и помещением для хранения и выдачи инвентаря. Площадь павильона — 350 кв. метров. К павильону подведут водопровод и электричество.

  • Рядом сделают трибуны (370 кв. метров) и зону награждения, два гаража для техники и площадку для складирования снега. Также на территории трассы будет спортивная площадка площадью 478 квадратных метров и два пешеходных перехода на искусственном основании.

  • Мосты через реку Сходню оставят на старых местах, каждый будет размером 6x14 метров, с асфальтовым покрытием. Предусмотрена посыпка песком для лучшего сцепления.

  • Прокладывать линии освещения вдоль нового участка трассы за рекой Сходней не планируется, освещение мостов — тоже.

  • Инфраструктуру для пешеходов на территории трассы — отдельные пешеходные дорожки, площадки для отдыха и т. п. — тоже делать не планируют. То есть пешие прогулки в этой части леса будут возможны только по тропинкам. При активном передвижении спортсменов появление на трассе пешеходов запрещено и небезопасно.

