Проект реконструкции лыжероллерной трассы за Каштановой аллеей изменили из-за сокращения финансирования. «Зеленоград.ру» выяснил детали проекта: три стартовых зоны, павильон с прокатом, раздевалками и кафе, два моста через реку.

Новая трасса будет длиной 8,7 км (вместо ожидаемых 10,9 км) — в том числе 2,2 км с асфальтовым покрытием и 1,5 км с покрытием из щебёнки. Основные планы не изменились: к существующей трассе присоединят 5-километровую лыжню за рекой Сходней — на областной земле — и отремонтируют два моста, соединяющие её с зеленоградской частью трассы.