Палатку по продаже клубники поставили на площади Юности. Она будет единственной в городе 21.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Пока палатка «Ягодные сезоны» не работает: торговля начнётся после заезда арендатора — в ближайшее время.

В этом году такая палатка будет только одна, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре, хотя в прошлом году было ещё две: возле остановки «Дом быта» на Центральном проспекте и также возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне.

Почему уходит уличная торговля

В Зеленограде сезонные палатки с ягодами сжались до одной точки, хотя в Москве в целом формат, наоборот, расширяется: в этом году их стало 300 — на 20% больше, чем в прошлом сезоне.

Но этот формат работает там, где есть большой ежедневный поток: у метро, остановок, больших жилых кварталов и прогулочных маршрутов. Клубнику обычно покупают спонтанно — увидел, вспомнил про сезон и взял домой.

В Зеленограде с этим сложнее. Формально это Москва, но по покупательской географии — отдельный город с несколькими сильными торговыми узлами. Если точка стоит не на главном маршруте, а на локальном потоке, ей трудно быстро продавать скоропортящуюся ягоду. Поэтому палатка на площади Юности ещё может быть экономически понятной, а дополнительные точки у остановок и торговых центров уже не набирают достаточный спрос.

Похожая участь уже постигла ярмарки выходного дня. В последние годы их в Зеленограде становилось всё меньше, а в прошлом году осталась только одна — на Панфиловском проспекте в 11-м микрорайоне. Но и она закрылась раньше срока. В префектуре объясняли это низкой заполняемостью: из 12 торговых мест обычно работали не больше трёх, покупателей было мало, а продавцам стало неинтересно.

Исчезли и бахчевые развалы. Несколько лет город выделял места для сезонной продажи арбузов и дынь, а право торговли разыгрывали на аукционах. Но в 2024 году такие точки в Зеленограде уже не работали. В префектуре объясняли это нерентабельностью: покупатели чаще выбирали магазины и рынки, где арбузы и дыни стоили дешевле.

