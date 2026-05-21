Каждый участник распишет и заберет с собой по три пряника, а после мастер-класса можно погладить котиков и поиграть с ними — кажется, это будет на радость всем.

«Чем быстрее пристроятся эти котики, тем больше других брошенных котов и кошек можно будет спасти» — поясняет цель благотворительной акции Анна Фельдман, руководитель фонда защиты городских кошек «Котоспас».

Мастер-класс состоится 24 мая (это воскресенье) в 14:00. Антикафе «КотоLoft» расположено в корпусе 445 (подъезд 7, вход со стороны двора рядом с аркой, наружная лестница на 2-й этаж), точка на «Яндекс Карте».

Обязательная регистрация проводится по телефону: 8-926-231-10-54 (Анна).

Стоимость участия: 1000 рублей. Мест немного — на момент публикации они есть.

Регистрация нужна только для детей, родители могут быть рядом и помогать.