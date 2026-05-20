23 и 24 мая в Музее-заповеднике Менделеева и Блока будут праздновать цветение сирени и вспоминать о культурных корнях. Дорога на машине от Зеленограда составляет около часа, по прогнозу в выходные — солнечная погода с дневной температурой до +28.
В программе ежегодного фестиваля — выступление театральных и музыкальных коллективов, мастер-классы по росписи фарфоровой тарелочки, набойке по текстилю и изготовлению броши из бисера, тематические экскурсии о мемориальных растениях и об усадебной сирени.
Подробности, которых нет в доступных анонсах музея, уточнил корреспондент «Зеленоград.ру».
Музей «Усадьба Шахматово» — это место, где можно узнать о жизни и творчестве Александра Блока. Здесь находится не только мемориальный музей поэта, но и культурный кластер, посвященный Дмитрию Менделееву — отцу супруги Блока, Любови Менделеевой. Каждый год в дни цветения сирени здесь проводят красивый фестиваль.
- 11:00 — экскурсия о мемориальных растениях «Ботаническая прогулка»
- 11:00-13:00 — работает чайная станция (входит в цену билета: чай и баранки)
- 12:00 — мастер-класс «Роспись тарелочки» (за дополнительную плату по предварительной записи, 500 рублей с человека)
- 12:00-15:00 — мастер-класс «Закладка для книги в технике набойки» (входит в цену билета)
- 12:00 — экскурсия «Сирень Серебряного века»
- 13:00 — концертная и театральная программа у южного балкона
- 15:00 — экскурсия «Сирень Серебряного века»
- 15:00 — мастер-класс «Роспись тарелочки» (за дополнительную плату по предварительной записи, 500 рублей с человека)
- 16:00 — мастер-класс «Сирень из бисера» (за дополнительную плату по предварительной записи, 500 рублей с человека)
Программа сцены в субботу:
- выступление Московской областной филармонии
- выступление Театра исторического танца «Реверанс»
Программа сцены в воскресенье:
- выступление подмосковной группы «Лаборатория дождя», которая играет авторскую музыку и инди-рок
- театральные этюды (отрывки из классических французских пьес) на языке оригинала
А еще будет работать прокат лошадей.
- Адрес: деревня Гудино
- Сайт музея: шахматово.рф
Вход на фестиваль платный. Для посещения праздника на открытом воздухе необходимо приобрести входной билет на территорию музея и билет на фестиваль. Цена составит 850 рублей для взрослых и 810 рублей для детей и пенсионеров. Для доступа на выставки нужны отдельные билеты.
- Как уточнили организаторы, фестиваль считается семейным — занятие найдется даже маленьким детям, но основная программа все же разработана для гостей школьного возраста и взрослых.
- Телефон для записи и справок: 8-965-252-83-94 (с 9:30 до 18.00). Общий телефон музея для справок: 8-985-890-88-03 (с 9:30 до 18:00).
Как добраться
Проезд общественным транспортом: на электричке до станции Подсолнечная (Солнечногорск), далее от автостанции автобусом № 24 до села Тараканово, где расположен один из музейных комплексов — усадьба капитана Тараканова. До усадьбы Шахматово — 3 км пешком по указателям.
Проезд личным транспортом: по Ленинградскому шоссе, в Солнечногорске (на шестом светофоре) — поворот направо. По Таракановскому шоссе 18 км до села Тараканово (Усадьба капитана Тараканова ). Далее по указателям: усадьба Шахматово (деревня Гудино) — 3 км.
Так как усадьбы музея располагаются в сельской местности, организаторы рекомендуют предусматривать удобную обувь, зонт на случай дождя, питьевую воду и питание.