23 и 24 мая в Музее-заповеднике Менделеева и Блока будут праздновать цветение сирени и вспоминать о культурных корнях. Дорога на машине от Зеленограда составляет около часа, по прогнозу в выходные — солнечная погода с дневной температурой до +28.

В программе ежегодного фестиваля — выступление театральных и музыкальных коллективов, мастер-классы по росписи фарфоровой тарелочки, набойке по текстилю и изготовлению броши из бисера, тематические экскурсии о мемориальных растениях и об усадебной сирени.

Подробности, которых нет в доступных анонсах музея, уточнил корреспондент «Зеленоград.ру».