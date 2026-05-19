У входа на вокзала заметили красную ленточку — непременный атрибут официального открытия. Фотографиями уже делятся профильные транспортные каналы и наши читатели.
Вокзал, на который тысячи зеленоградцев ежедневно приезжают на электричках, закрыли на реконструкцию в августе 2024 года. После ремонта там обещают увеличить пассажирские пространства, открыть новые залы ожидания, кафе, коворкинг и связать вокзал с метро, Казанским и Ярославским вокзалами в едином пересадочном контуре.
Официальной даты открытия пока не называли. Но может быть вокзал откроют уже в эту пятницу.
Спасибо за фото каналам: @razvitie_metro_msk и @mostransmonitoring
