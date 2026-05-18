Теперь с первого по пятый путь принимают поезда дальнего следования, а с шестого по двенадцатый — пригородные поезда.

Нумерация путей на Ленинградском вокзале изменена в рамках ремонта вокзального комплекса, чтобы пассажирам было удобней.

Сам вокзал после реконструкции планируют открыть в ближайшие дни. Возможно, в эту пятницу, 22 мая. .