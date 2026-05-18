Арендаторам при этом сообщили, чтобы сотрудников отправляли домой и пообещали сообщить о возобновлении работы за час до открытия.

ТЦ «Мега Химки» был закрыт после ночной атаки беспилотников на московский регион. По неофициальной информации на территории ТЦ упали обломки сбитых БПЛА.

По тем же причинам в воскресенье была перекрыта территория ТЦ «Зеленопарк», включая «Лемана Про», однако в понедельник зеленоградский ТЦ возобновил работу в полном объеме.