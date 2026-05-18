«Все магазины и сервисы Меги закрыты по техническим причинам», — сообщили в понедельник в администрации ТЦ и посоветовали следить за обновления в официальных каналах.
Арендаторам при этом сообщили, чтобы сотрудников отправляли домой и пообещали сообщить о возобновлении работы за час до открытия.
ТЦ «Мега Химки» был закрыт после ночной атаки беспилотников на московский регион. По неофициальной информации на территории ТЦ упали обломки сбитых БПЛА.
По тем же причинам в воскресенье была перекрыта территория ТЦ «Зеленопарк», включая «Лемана Про», однако в понедельник зеленоградский ТЦ возобновил работу в полном объеме.
