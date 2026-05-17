ТЦ «Мега Химки» закрыт на весь день в воскресенье, 17 мая 17.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В администрации говорят, что по «техническим причинам». Местные жители говорят, что ночью было падение обломков БПЛА на территорию ТЦ.

Также закрыт ТЦ «Зеленопарк». Точное время открытия неизвестно. По некоторым данным, после 13 часов.

Метки:
дроны, беспилотники, бпла, тц мега-химки
