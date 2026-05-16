Тариф будет зависеть от расстояния. Поэтому карту нужно прикладывать дважды — при входе и при выходе. Если этого не сделать, может списаться максимальная стоимость поездки. Карта «Стрелка» на новых маршрутах работать не будет.

По «Тройке» поездка будет стоить от 71 рубля: на маршруте 1368 — до 100 рублей, на 1369 — до 127 рублей, на 1370 — до 146 рублей. По банковской карте — от 76 рублей: на маршруте 1368 — до 105 рублей, на 1369 — до 132 рублей, на 1370 — до 151 рубля.

Для жителей Московской области с правом бесплатного проезда льгота также сохранится. Если социальная карта МО не срабатывает в автобусе, её нужно перекодировать в МФЦ Московской области. Проверить, нужна ли перекодировка, можно через сервис Минсоцразвития Подмосковья.

Замена маршрутов до Долгопрудного — это часть программы «Москва — область», по которой маршруты между Москвой и Подмосковьем передают под управление московского перевозчика. Меньше чем за год в систему московского транспорта уже интегрировали более 30 областных маршрутов.