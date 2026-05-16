Производитель одежды «Береги» несколько лет работал в технопарке «Элма». Проблемы начались с атаки беспилотника в мае прошлого года — после неё аренда выросла вдвое, и платить её стало невозможно. Теперь у компании заблокированы все счета, включая личные карты владельцев.
«Береги» в Зеленограде
Проект «Береги» — семейный бренд, который основали Татьяна и Тарас Шарыга. Он родился на Камчатке 13 лет назад и строится на идее безотходного производства. Название отсылает к бережному отношению — к планете, к людям, к вещам. Одежду шьют вручную, используют качественные долговечные материалы, чтобы вещи не выбрасывали через сезон. Часть выручки — 5% от продаж — идёт на экологические и благотворительные проекты: бренд называет это планетарным налогом. В разные годы компания входила в пятёрку лучших перспективных брендов России в креативной индустрии и презентовала проект президенту.
Хотя бренд родом с Камчатки — там же находятся четыре магазина, — основатели открыли производство в технопарке «Элма» в 2018 году. После этого оборот компании вырос на 300%. Здесь же работал шоурум.
Производство обеспечивало рабочими местами несколько десятков человек. А сам цех стал точкой притяжения горожан: сюда приводили школьников на экскурсии, устраивали мастер-классы для семей с особенными детьми, принимали предпринимателей из десяти городов на бизнес-стажировки. Сотрудники участвовали в жизни города, например, в Зеленоградском полумарафоне.
Бренд внедрял эко-инициативы в Зеленограде. В холле технопарка установили контейнер для сбора ненужной одежды — её сортировали и отправляли на переработку в Ивановскую область. Производственные обрезки не выбрасывали: из мелких набивали лежанки для животных и дарили приютам, крупные обрезы ткани — раздавали мастерицам за символический донат, который шёл на благотворительность.
Тяжёлые времена
Проблемы начались в мае прошлого года, когда на технопарк упал беспилотник: офис компании был полностью разрушен, а аренду после этого подняли вдвое — как раз тогда, когда владельцы только завершили ремонт производственного помещения на несколько миллионов рублей.
«Естественно, мы были вынуждены оттуда съехать и в течение нескольких месяцев закрыть производство», — рассказала основательница бренда Татьяна Шарыга.
Не только беспилотник
Сейчас компания переживает ещё один удар: налоговая заблокировала все счета — в том числе личные карты владельцев. Рассрочку налоговая не даёт: по её правилам, она возможна только при банкротстве или ликвидации. «Налоговая блокирует одномоментно все карты личные, все личные счета — полностью обездвиживая не только работу, но и жизнь», — говорит Шарыга.
По её словам, происходящее с «Береги» — не исключение. «Новая налоговая реформа просто втихую убивает средний и малый бизнес. Таких, как мы, очень много», — говорит она. Послабления, которые власти сделали для части отраслей, коснулись только общепита. «Кто-то мне сегодня в комментариях написал, что они ждут, кто доживёт до конца года», — добавляет Шарыга.
Сейчас команда просит поддержать бренд заказами — на сайте beregi.su, или на Wildberries https://www.wildberries.ru/brands/310626541-beregi.