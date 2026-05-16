«Береги» в Зеленограде

Проект «Береги» — семейный бренд, который основали Татьяна и Тарас Шарыга. Он родился на Камчатке 13 лет назад и строится на идее безотходного производства. Название отсылает к бережному отношению — к планете, к людям, к вещам. Одежду шьют вручную, используют качественные долговечные материалы, чтобы вещи не выбрасывали через сезон. Часть выручки — 5% от продаж — идёт на экологические и благотворительные проекты: бренд называет это планетарным налогом. В разные годы компания входила в пятёрку лучших перспективных брендов России в креативной индустрии и презентовала проект президенту.

Хотя бренд родом с Камчатки — там же находятся четыре магазина, — основатели открыли производство в технопарке «Элма» в 2018 году. После этого оборот компании вырос на 300%. Здесь же работал шоурум.

Производство обеспечивало рабочими местами несколько десятков человек. А сам цех стал точкой притяжения горожан: сюда приводили школьников на экскурсии, устраивали мастер-классы для семей с особенными детьми, принимали предпринимателей из десяти городов на бизнес-стажировки. Сотрудники участвовали в жизни города, например, в Зеленоградском полумарафоне.

Бренд внедрял эко-инициативы в Зеленограде. В холле технопарка установили контейнер для сбора ненужной одежды — её сортировали и отправляли на переработку в Ивановскую область. Производственные обрезки не выбрасывали: из мелких набивали лежанки для животных и дарили приютам, крупные обрезы ткани — раздавали мастерицам за символический донат, который шёл на благотворительность.