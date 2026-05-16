Организаторы Зеленоградского полумарафона приглашают местные компании на старт. Идея — превратить забег 24 мая в городской тимбилдинг: сотрудники бегут и поддерживают друг друга на трассе, а компания получает возможность заявить о себе на крупном спортивном событии.
На полумарафон уже зарегистрировались зеленоградские компании «Резонит», «Компонент», «Ангстрем», НИИМЭ и «НМ-Тех».
Корпоративный зачёт на Зеленоградском полумарафоне впервые организовали в прошлом году. Тогда в тройке лидеров были две зеленоградские команды: «Лонмади» заняла первое место, «Ангстрем» — второе. Среди участников также были зеленоградские «НМ-Тех», «Компонент» и «Протон».
Участники могут выбрать дистанцию 10 км или 21,1 км. Для участия в корпоративном зачёте нужна команда от 10 человек. Юрлицам обещают официальное оформление — договор, счёт и акт. Если ваша компания хочет заявить команду или уточнить условия участия, пишите организаторам на Partners@zelrun.com
