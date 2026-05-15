Музей «Усадьба Шахматово» — это место, где можно узнать о жизни и творчестве Александра Блока. Здесь находится не только мемориальный музей поэта, но и культурный кластер, посвященный Дмитрию Менделееву — мужу дочери Блока, Любови Менделеевой.

Музей «Усадьба Боблово» посвящен жизни и деятельности Дмитрия Ивановича Менделеева. В отреставрированном доме компаньона ученого Ильина-Смирнова расположена основная экспозиция музея.



17:00 — здесь пройдет интерактивная экскурсия «Неспиритический сеанс». При свечах гости смогут погрузиться в атмосферу 19-го века и узнать больше о взглядах Менделеева на спиритизм.

Музей «Усадьба Тараканово» расположен в здании бывшей земской школы и посвящен жизни и творчеству Александра Блока и его супруги Любови Менделеевой.



18:30 — в библиотеке Лесневского состоится моноспектакль «Экклезиаст», философская история про быстротечность жизни и вечные библейские вопросы о смысле бытия.

Узнать подробности и забронировать бесплатные места на мероприятия можно по телефону: 8-965-252-83-94