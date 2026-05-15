В субботу днем в здании Флейты пройдет специальное мероприятие для семейного участия — гости узнают историю создания зеленоградских скульптур, посвященных женщинам, а также разгадают загадки о городе и смастерят свои композиции из цветной бумаги и пластилина. Возрастное ограничение — 6+, бесплатно, на момент публикации есть 25 мест.



15:00—16:00 «Городские музы» (6+)



На встрече пойдет речь о скульптурах, установленных в Зеленограде и посвященных женщинам: о музе танца, загадочной Терпсихоре; очаровательной девочке с собачкой; отважной разведчице. Участники узнают историю их создания: когда появились эти работы, какие события и идеи легли в основу образов. Поразмышляют над заложенным в них смыслом, услышат интересные факты о людях, ставших прототипами этих скульптур, и вспомнят, где в городе эти произведения расположены.



Во второй части программы дети смастерят поделки из цветной бумаги и пластилина — создадут собственные художественные композиции. А еще отгадают загадки, посвященные городу.

Мероприятие проводится в рамках общегородской акции «Дни исторического и культурного наследия Москвы».