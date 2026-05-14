Кроме того, в рамках акции проведут тематический квест «Внутри огромной микросхемы» — путешествие, в котором наука становится игрой. Программа отдельно разработана для детей от 6-ти до 8-ми лет и подростков от 9-ти до 14-ти лет. Это бесплатно, но нужно записаться.



Оба квеста начнутся в 20:00, ссылки на регистрацию разные:



для детей: clck.ru/3TdtDG

для подростков: clck.ru/3TdtA5



Тем, кто прошел регистрацию, отправят нужную информацию.



Экскурсии пройдут в МИЭТе (площадь Шокина, дом 1).