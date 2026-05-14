4 мая читатель «Зеленоград.ру» сфотографировал напротив корпуса 936 двойное нарушение на прокатном самокате «Юрент»: на нем ехали сразу четыре человека и все они, похоже, были несовершеннолетними. Редакция «Зеленоград.ру» выяснила, какие меры приняты.
В «Юренте» сообщили, что нашли аккаунт, с которого была совершена поездка. Он верифицирован через Mos ID, то есть принадлежит взрослому. Значит взрослый сам передал доступ детям. Аккаунт заблокирован, пользователю выписан штраф «в размере, установленном договором».
Конкретную сумму в сервисе не назвали, несмотря на несколько уточняющих запросов редакции. За такие нарушения в Москве «Юрент» предусматривает штрафы до ста тысяч рублей — за езду с «пассажиром» и отдельно — за передачу самоката несовершеннолетнему. Суммарный штраф может доходить до 205 тысяч рублей.
Из этой ситуации следует полезный вывод — общественный контроль и жалобы работают. Если при виде нарушения достать телефон и отправить фото с точными данными в сервис — реакция последует.
Куда и как сообщать о нарушениях
Фиолетовые самокаты Юрент:
— Почта support@urent.ru
— Телеграм-бот: @mtsurent_support_bot
— В сообщения группы Вконтакте https://vk.com/urentrussia
Желтые самокаты Яндекс:
— Почта support.taxi@go.yandex.com
— В приложении Яндекс.Go в разделе «Самокаты ? Поддержка»
— В сообщения группы Вконтакте https://vk.com/yandexgo
Чтобы нарушителя нашли, предоставьте как можно больше информации:
— какое нарушение видели: например, езду вдвоём на одном самокате или повреждение имущества
— где это произошло — укажите город, улицу, номер дома, другие ориентиры
— в какое время
— фото, где видно номер транспорта — если успели сделать его