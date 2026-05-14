В «Юренте» сообщили, что нашли аккаунт, с которого была совершена поездка. Он верифицирован через Mos ID, то есть принадлежит взрослому. Значит взрослый сам передал доступ детям. Аккаунт заблокирован, пользователю выписан штраф «в размере, установленном договором».

Конкретную сумму в сервисе не назвали, несмотря на несколько уточняющих запросов редакции. За такие нарушения в Москве «Юрент» предусматривает штрафы до ста тысяч рублей — за езду с «пассажиром» и отдельно — за передачу самоката несовершеннолетнему. Суммарный штраф может доходить до 205 тысяч рублей.

Из этой ситуации следует полезный вывод — общественный контроль и жалобы работают. Если при виде нарушения достать телефон и отправить фото с точными данными в сервис — реакция последует.

Куда и как сообщать о нарушениях

Фиолетовые самокаты Юрент:

— Почта support@urent.ru

— Телеграм-бот: @mtsurent_support_bot

— В сообщения группы Вконтакте https://vk.com/urentrussia

Желтые самокаты Яндекс:

— Почта support.taxi@go.yandex.com

— В приложении Яндекс.Go в разделе «Самокаты ? Поддержка»

— В сообщения группы Вконтакте https://vk.com/yandexgo

Чтобы нарушителя нашли, предоставьте как можно больше информации:

— какое нарушение видели: например, езду вдвоём на одном самокате или повреждение имущества

— где это произошло — укажите город, улицу, номер дома, другие ориентиры

— в какое время

— фото, где видно номер транспорта — если успели сделать его