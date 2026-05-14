Квартиры во вторичке в Зеленограде за год почти не выросли в цене 14.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Зеленограде за год выросла только на 1,2% — это самый слабый рост среди округов Москвы по данным «Инком-Недвижимости» для РБК.

В апреле 2025 года средняя стоимость составляла 207,7 тысячи рублей, а в апреле 2026-го — 210,2 тысячи.

По темпам роста цен Зеленоград оказался последним среди округов Москвы. Для сравнения, в Центральном округе, где цены росли быстрее всего, средняя цена за год выросла примерно на 5,6% — до 531 тысячи рублей за квадратный метр.

При этом Зеленоград остаётся самым дешёвым округом Москвы по стоимости вторичного жилья.

