Бутылки, одноразовая посуда, фантики и окурки появляются теперь не только у воды пруда в 17-м микрорайоне, но и дальше — у беседок, декоративных фигур и в других местах зоны отдыха.
Например, у кареты с лошадьми из искусственной травы кто-то оставил бутылки, внутри валяются окурки. Рядом — совсем другой пример обращения с такими объектами: одной из фигур, даме, кто-то вложил в руки одуванчики. На этом фоне мусор у кареты выглядит особенно заметно.
Проблема с мусором у Каменского пруда не новая. В прошлом году территория была сильно захламлена: в воде и на берегу лежала не только мелочь вроде бутылок, но и покрышки, сломанная мебель и другой крупный мусор. Особенно грязно было у мостика через Каменку. После публикаций и обращений «Зеленоград.ру» самый заметный мусор частично вывезли.
Но качественно ситуация не изменилась. У пруда по-прежнему нет ответственного за содержание. Ранее в управе сообщали, что «Жилищник» отвечает за прилегающую территорию, в том числе беседки и площадки рядом, а остальные участки фактически убираются по обращениям жителей.
Редакция «Зеленоград.ру» продолжит выяснять, кто должен отвечать за содержание самого пруда и вокруг него.
Практика показывает, что мусор быстро распространяется: один оставленный пакет или бутылка становятся сигналом, что здесь можно оставить ещё. Так бесхозность пруда становится проблемой уже не только самого водоёма, но и всей зоны отдыха вокруг него.